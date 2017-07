Usa: Comey scrive libro, "su leadership e ricerca verita'"

WASHINGTON - James Comey, l'ex direttore dell'Fbi licenziato dal presidente Donald Trump lo scorso maggio, sta scrivendo un libro "su leadership e ricerca verita'", sulla sua esperienza professionale compreso il breve ma burrascoso in cui ha guidato il bureau investigativo all'inizio dell'amministrazione Trump. Lo scrive il New York Times, secondo cui Comey ha gia' un agente ma non ha ancora firmato un contratto e ha gia' avuto incontri con case editrici. Secondo quanto scrive il giornale gia' la prossima settimana potrebbe essere decisiva per la scelta di un editore e tutte le maggiori case editrici si sono dette interessate.