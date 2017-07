Cina: incendio in edificio residenziale, 22 morti

(ANSA) - PECHINO, 16 LUG - Almeno 22 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nell'est della Cina in seguito a un incendio in un edificio residenziale di due piani: lo hanno reso noto le autorità. Le fiamme sono divampate poco prima dell'alba (verso le 4:30) di domenica a Changshu, nella provincia di Jiangsu, circa 80 km a nordovest di Shanghai. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.