Disinnesco bomba completato a Campo di Trens

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Completate con successo le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda guerra mondiale rinvenuta a Campo di Trens il 20 giugno scorso. Il traffico stradale e ferroviario è ripreso a scorrere regolarmente a partire dalle 8.40. La bomba di aereo di 500 chili era stata portata alla luce nel letto del fiume Isarco in località Fuldres. Nel centro operativo insediato presso la centrale dei vigili del fuoco di Vipiteno, le operazioni, coordinate da Sybille Salutari del Commissariato del governo, sono cominciate alle 5 del mattino. Gli abitanti nella zona di interdizione nel raggio di due chilometri hanno dovuto lasciare le proprie case per tutto il periodo delle operazioni. Al sorgere del sole, alle 6.41, è stato bloccato il traffico stradale e ferroviario. Alle 6.47 la sirena sul veicolo dei vigili del fuoco ha dato ufficialmente il via a quella che è stata denominata Operazione torrens tertius che si è conclusa con successo alle ore 7.35. Alle 8 sono state riaperte la A22 e la circolazione ferroviaria.