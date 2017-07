Soccorsi ai migranti: dall'Ue via libera al codice dell'Italia per le Ong

Via libera dell’Ue al codice di condotta delle Ong per i soccorsi in mare ai migranti. E’ quanto si apprende da fonti qualificate del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’ok è arrivato nella giornata di giovedì 13 luglio a Bruxelles, dove si è svolta una riunione a cui ha partecipato una delegazione del nostro Paese, rappresentanti di Frontex e della Commissione europea. L’incontro ha permesso di condividere un testo il quale prevede regole che consentiranno di disciplinare l’attività svolta dalle Ong nel Mediterraneo centrale.

L’iniziativa, sottolineano le stesse fonti, è stata apprezzata come un passo importante per il nostro Paese. Al riguardo, infatti, l’Unione Europea ha espresso il proprio plauso, sottolineando come tale iniziativa sia stata già accolta favorevolmente durante il Consiglio dei Ministri dell’Interno, svolto a Tallinn, prevedendone l’inserimento nel piano di azione dell’unione europea.

Il codice, secondo quanto è finora trapelato, rappresenta un vero e proprio decalogo con indicazioni ben precise e principi portanti: dal divieto di entrare nelle acque libiche a quello di trasferire i migranti soccorsi su altre navi, dalla regolamentazione dei segnali luminosi alla dichiarazione delle fonti di finanziamento, dal possesso di certificazioni di idoneità tecnica all’obbligo di trasmettere le informazioni utili alle autorità di polizia italiane per l’attività investigativa. A chi non sottoscriverà il documento, potrà essere vietato l’attracco nei porti italiani.