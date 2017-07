Gerusalemme: aperti due accessi Spianata Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 LUG - La polizia israeliana ha annunciato l'avvenuta riapertura di due accessi alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme, dopo l'installazione sul posto di metal detector per l'ispezione dei visitatori. Tutti gli accessi alla Spianata erano stati sbarrati venerdi' mattina in seguito all'attentato in cui sono rimasti uccisi due poliziotti israeliani.