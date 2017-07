Juncker,vorrei Turchia vicina a Ue ma con pena morte è fuori

(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - "Io auspico che la Turchia si avvicini all'Europa invece di allontanarsene. Ma una cosa deve essere chiara: chi vuole entrare nell'Unione europea sposa anche i suoi valori". Lo dice, in un intervento alla Bild am Sonntag, il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, che cita esplicitamente valori come "diritti umani, libertà di stampa e stato diritto". E poi ribadisce: "Se la Turchia dovesse introdurre la pena di morte, il governo turco sbatterebbe la porta in faccia a un ingresso in Europa definitivamente".