Salvini, Berlusconi non fa patto con Renzi? Buona notizia

(ANSA) - PIACENZA, 16 LUG - "Buona notizia": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli avevano chiesto dell'intervista al Mattino in cui Silvio Berlusconi ha sostenuto di non voler fare un patto con Matteo Renzi. Prima dell'inizio della conferenza programmatica di Piacenza, Salvini si è detto anche "d'accordo" con il leader di Forza Italia che ha detto che il centrodestra non è venuto meno.