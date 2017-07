Ius soli: Salvini, siamo pronti a bloccare il Senato

(ANSA) - PIACENZA, 16 LUG - "Sullo ius soli il Pd traballa, si rendono conto che e' una legge lontanissima dalle esigenze del Paese e noi siamo pronti in 13 su 300 a bloccare il Senato e se servisse a raccogliere le firme il giorno dopo l'approvazione". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la sua posizione sul disegno di legge per lo ius soli, a margine della conferenza programmatica di Piacenza. "Spero che Gentiloni abbia il buon senso che Renzi in questo momento non ha", ha concluso.