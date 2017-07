Pd: Orfini, parlare di alleanze grottesca perdita di tempo

(ANSA) - FIUGGI, 16 LUG - "Perché devo passare 8-9 mesi a discutere con D'Attorre, Fassina, Pisapia, Fratoianni, Bersani, D'Alema, di quanto ci vogliamo bene? Non interessa agli italiani. E' una enorme e grottesca perdita di tempo. Ognuno si organizzi per le elezioni, vedremo chi arriva in Parlamento". Lo dice Matteo Orfini alla festa Left wing. "Col proporzionale si parla di alleanze dopo il voto, ora rafforziamo il Pd: da quando discutiamo di coalizioni e centrosinistra nel Pd abbiamo iniziato a prenderci a mazzate, prima andavamo d'accordo...".