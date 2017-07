Chiusa per ferie, 2 mesi vacanza per una chiesa di Roma

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Chiusa per ferie: l'avviso è in bella vista sulla porta di una chiesa al centro di Roma che ha deciso di chiudere i battenti per oltre due mesi. Quasi come le vacanze scolastiche. Accade a due passi da piazza Farnese e Campo de' Fiori, nella chiesa di Santa Caterina della Rota, affidata all'Arciconfraternita di S. Anna dei Palafrenieri. Sull'antico portone è stato affisso un cartello che riporta questo avviso: "Estate 2017. La chiesa resta chiusa dal 10 luglio fino al 16 settembre. Le attività pastorali ricominciano nella domenica 17 settembre con la messa alle 11.30".