Clima: Macron, mia 'offensiva glamour' ha ammorbidito Trump

(ANSA) - PARIGI, 16 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron si è preso il merito della parziale apertura di Donald Trump verso l'accordo sul clima di Parigi. L'ho ammorbidito con un'offensiva glamour', ha scherzato il capo dell'Eliseo in un'intervista al Jorunal du Dimanche parlando della recente visita in Francia del presidente americano e della consorte Melania. "I nostri paesi sono amici, quindi dovremmo esserlo anche noi", ha dichiarato il presidente riferendosi al primo incontro con Trump a Taormina sembrato teso e freddino. A Parigi i due leader "si sono conosciuti meglio, Trump mi ha ascoltato sul clima e ha assicurato che cercherà di trovare una soluzione nei prossimi mesi", ha raccontato Macron. Il presidente francese ha riconosciuto che la visita di Trump è stata organizzata in modo da dare agli americani "un'immagine più forte" della Francia dopo il periodo buio degli attentati.