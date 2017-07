Salta il matrimonio: lei al banchetto di nozze invita gli homeless

Vi ricordate di Nadia? La donna lasciata ad aspettare davanti all'altare che, saltato il matrimonio, ha comunque portato tutti al ristorante (leggi). E' ri-successo nella lontana Indianapolis. Sarah Cummins e Logan Araujo dovevano sposarsi a giorni. Tutto è pronto, ma il matrimonio viene annullato. Una festa di matrimonio organizzata da due anni 30 mila euro più o meno il costo. Poco conta se il tutto è saltato una settimana prima e non all'ultimo istante. Sarah ha 25 anni ed è una studentessa in Farmacia. La sua decisione, come Nadia, non è stata quella di farsi vincere dalla delusione e dal dolore: alla serata da sogno all’hotel Ritz Charles di Carmel ha portato gli invitati, ma non quelli previsti. Leiha cenato con 150 homeless. Due pullman sono passati tra i senzatetto di Indianapolis e dintorni.In realtà non si sa il perchè della rottura e chi abbia lasciato chi. Ma il non-marito Logan ha fatto sapere di essere «devastato» dalla fine della loro storia d’amore «Ma contento che Sarah abbia preso questa decisione così altruista, in una circostanza così dura».