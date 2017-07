(ANSA) - WASHINGTON, 16 LUG - Si avvicina il traguardo dei sei mesi di presidenza per Donald Trump ma il livello di gradimento del suo operato cola a picco, stando all'ultimo sondaggio Washington Post-Abc, che registra il 36% di approvazione rispetto al 42% registrato in aprile. Il livello di disapprovazione e' al 58%, con un aumento di cinque punti percentuali. Il 48% afferma di "disapprovare fortemente" l'operato di Trump, un livello raggiunto in tempi recenti soltanto da George W. Bush nel suo secondo mandato.