(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Credo sia necessario che Galletti venga a riferire in Parlamento. L'Italia brucia, ormai non è più un fatto circoscritto solo alla Campania e alla Sicilia. E' necessario mettere a punto una strategia nazionale per un'estate che è ancora lunga. Rischiamo alla fine di trovarci con un patrimonio naturale e boschivo devastato. Un paese che sarà irriconoscibile. E' necessario unire le forze per superare questa emergenza, combattere gli ecoterroristi e mettere subito in piedi un piano di messa in sicurezza del territorio. Le generazioni future ci giudicheranno su questo". Lo dichiara in una nota il deputato di Mdp Arturo Scotto.