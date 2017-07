Tromba d'aria in spiaggia a Ostia, 10 feriti lievi

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Una decina di persone sono state soccorse dal 118 in uno stabilimento su lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, c'è stata una tromba d'aria e sono rimaste ferite lievemente da sdraio e ombrelloni volati via per il forte vento. Sul posto un'automedica e quattro ambulanze. In quattro sono stati portati in codice verde all'ospedale Grassi di Ostia, gli altri medicati sul posto.