Presidente emerito Napolitano è tornato in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Il presidente emerito Giorgio Napolitano è tornato in Alto Adige per trascorrere un periodo di vacanza nelle Dolomiti. Insieme alla moglie Clio, è arrivato a Bolzano in treno per proseguire poi il viaggio fino in Val Pusteria in auto. Alloggerà - come ormai da qualche anno - in un hotel a Sesto Pusteria. Davanti all'albergo, all'imbocco della Val Fiscalina ad oltre 1.300 metri di altitudine, ad attendere Giorgio e Clio Napolitano l'ex senatore e amico Emanuele Macaluso.