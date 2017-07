Marghera: abbattuta torre Vilnys

(ANSA) - VENEZIA, 16 LUG - Si sono concluse alle 16.38 le operazioni per l'abbattimento della torre Cv22 nell'ex stabilimento della Vilnys, a Porto Marghera, ad opera del terzo Reggimento Genio Guastatori di Udine dell'Esercito. La demolizione si è conclusa nei modi e nei tempo previsti senza alcun problema. L'intervento dell'Esercito per l'abbattimento della torre, una struttura metallica alta circa 150 metri, era stato chiesto dalla Prefettura di Venezia dopo che giovedì scorso le operazioni previste per la demolizione, a opera di una ditta privata specializzata, non erano andate a buon fine. L'operazione per arrivare all'abbattimento è cominciata stamane ed è procedura a varie momenti con la collocazione finale dell'esplosivo e il via libera da parte delle autorità aeroportuali per il non sorvolo dell'area al momento delle fasi conclusive per la caduta della torre. (ANSA).