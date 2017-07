(ANSA) - BERLINO, 16 LUG - "Sì assolutamente. Il tetto limite non lo accetteremo". Lo ha detto Angela Merkel, ribadendo di essere contraria all'introduzione di un tetto limite dei migranti in Germania, rispondendo a un'intervista all'emittente tv Ard, che andrà in onda in serata. "Abbiamo punti in comune con la Csu nel voler ridurre i profughi e combattere le cause della fuga dei migranti. Ma senza un tetto limite", ha aggiunto a proposito degli attriti sull'argomento con gli alleati bavaresi, che l'anno scorso hanno incalzato su questo.