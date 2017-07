(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 LUG - Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 14 anni che risulta disperso da ieri a Luzzara, nel Reggiano. Il timore è che possa essere finito in un canale irriguo visto che la sua bici è stata trovata accanto all'acqua in strada Villa Superiore. Rinvenute anche le sue ciabatte a circa 800 metri di distanza. I vigili del fuoco stanno dragando il canale con l'unità dei sommozzatori. Le ricerche del ragazzo sono estese anche nel vicino comune mantovano di Suzzara. Sul posto anche i carabinieri. Da quanto si apprende, il giovane, di origine straniera, era uscito di casa in bici nel tardo pomeriggio di ieri senza fare più ritorno. (ANSA).