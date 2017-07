(ANSA) - WASHINGTON, 16 LUG - Due ore e mezza di concerto in risposta alla "farsa" della presidenza americana. E' la 'scelta' di Roger Waters, musicista 73enne co-fondatore dei Pink Floyd che è in tour negli Stati Uniti con uno show esplosivo, descritto dallo stesso musicista come "una manifestazione anti-Trump tanto quanto un concerto rock". C'è il celebre maiale che volteggia nel cielo con sul dorso il volto di Donald Trump. Ma anche megaschermi che rimandano immagini del presidente Usa mentre vomita, foto che lo ritraggono con Vladimir Putin, come un grosso neonato o associato alle fattezze di Hitler. Una scelta che Waters intervistato dalla Cnn spiega e difende: "Sarebbe stato molto più facile per me essere in tour se non stessi facendo tutto questo", ha detto il musicista che verso Trump si è fin da subito mostrato critico.