Venezuela: opposizione, a un seggio 2 morti e 4 feriti

(ANSA) - CARACAS, 16 LUG - Due persone sarebbero rimaste uccise ed almeno quattro gravemente ferite dopo l'attacco di "gruppi paramilitari" in uno dei seggi elettorali a Caracas durante il voto per respingere il progetto di Nicolas Maduro sulla Costituente. Lo afferma il dirigente dell'opposizione, Carlos Ocariz, in una situazione di caos e tensione che rende difficile operare dei riscontri. Altre fonti parlano di una sola persona deceduta. "I paramilitari che sono entrati" in un seggio elettorale di Catia, a Caracas, "in mezzo ad una situazione di disordine, erano armati", ha precisato Ocariz alla stampa. "Esigiamo dal pm l'apertura di un'inchiesta per trovare i responsabili", ha sottolineato il dirigente opppositore. Poco prima, il parlamento di Caracas aveva denunciato nelle reti sociali una situazione di irregolarità a Catia.