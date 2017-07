Usa: tempesta in Foresta nazionale Arizona, almeno 9 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Sono almeno 9 le persone morte presso una piscina naturale nel cuore della Tonto National Forest, in Arizona, durante una improvvisa tempesta abbattutasi sulla zona. Tra le vittime ci sono cinque bambini. Lo hanno confermato le autorita' locali comunicando di aver recuperato i cadaveri, mentre continuano le ricerche di altre persone disperse. Sul posto e negli immediati dintorni c'erano almeno 100 persone quando la perturbazione ha colpito l'area e lo specchio d'acqua, noto come Ellison Creek o Water Wheel, popolare destinazione di campeggiatori e hiker per trovare refrigerio. Stando a quanto riferisce la Cnn almeno sette delle vittime fanno parte di una stessa famiglia, di cui 14 componenti in tutto si trovavano sul posto al momento della tempesta.