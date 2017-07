Grillo, con M5s impegno massimo e indissolubile

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Quello con il M5s per me è un rapporto siamese, inscindibile, indissolubile. Come ogni membro della nostra comunità mi impegnerò finché avrò forza per il nostro Paese e per il M5s e invito ognuno di voi a fare altrettanto. Da qui alle politiche nessuno può permettersi passi indietro. Avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, tutto il nostro entusiasmo e tutta la nostra forza". Così Beppe Grillo sul suo blog dove smentisce un articolo de "Il Giornale" in cui si parlava di un suo allontanamento: "E' falso, un fake come altri".