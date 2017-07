Migranti: Alfano, visti umanitari? non tema a ordine giorno

(ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - Il tema di dare 200mila visti umanitari ai migranti arrivati in Italia, argomentato dal Financial Times, "non è al nostro ordine del giorno". Lo ha detto Angelino Alfano rispondendo ai giornalisti a margine del Consiglio esteri a Bruxelles. "Noi abbiamo una strategia globale - ha detto il ministro - Questo non è un tema al nostro ordine del giorno. Del resto i numeri sono stati fatti dai giornali e non li ha mai fatti nessuno nel governo italiano. Non è una questione che noi abbiamo messo all'ordine del giorno. Di certo abbiamo una strategia, che vuole essere efficace ed ha la necessità di una cooperazione europea". Per quanto riguarda il rinnovo del mandato per l'Operazione Sophia, sul quale l'Italia ha posto una riserva, Alfano ha detto: "Affronteremo le questioni del rinnovo e tutte quelle che riguardano la sua connessione con le regole di Triton", precisando che la discussione sarà però fatta non nel Consiglio esteri di oggi "ma nelle sedi proprie, entro i termini previsti ossia del 27 luglio".