Migranti: 17enne in vacanza in Liguria annegato in mare

(ANSA) - FINALE LIGURE (SAVONA), 17 LUG - Il cadavere di un ragazzo di 17 anni, un migrante ospite di una struttura in Piemonte e in vacanza in Liguria, è stato ritrovato questa mattina in acqua a Finale Ligure (Savona) nei pressi di una spiaggia libera. Il corpo, immerso a circa 2 metri di profondità, è stato visto da alcuni bagnanti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la guardia costiera. I sommozzatori hanno recuperato il corpo trasferendolo in porto, dove è stato identificato: si tratta di un giovane migrante 17enne, probabilmente di origini nigeriane, ospite di un centro di accoglienza in Piemonte. Insieme ad altri profughi era stato portato in Riviera per una breve vacanza dalla cooperativa che lo ospitava.