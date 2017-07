(ANSA) - AOSTA, 17 LUG - Il corpo senza vita dell'alpinista belga disperso da sabato sera nel massiccio del Monte Rosa è stato recuperato dall'elisoccorso e portato al cimitero di Aosta. Claude Chaslin, 52 anni, è precipitato per centinaia di metri dalla cresta del Lyskamm occidentale (4.481 metri) su un pendio di neve o ghiaccio. Il cadavere era a quota 3.700 metri. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. Partito sabato mattina per la traversata, non ha più dato notizie e alla sera il gestore del rifugio Quintino Sella al Felik ha dato l'allarme per il mancato rientro. Le ricerche sono state rese difficili dalle pessime condizioni meteo in quota (vento e nubi). Il corpo è stato avvistato soltanto domenica sera, durante un sorvolo. (ANSA).