Turchia: rinnovo stato d'emergenza arriva in Parlamento

(ANSA) - ISTANBUL, 17 LUG - Il Consiglio di sicurezza nazionale (Mgk) ha approvato la richiesta di estendere lo stato d'emergenza post-golpe in Turchia per altri 3 mesi. Il testo è già stato sottoposto al Parlamento di Ankara, che dovrebbe approvarlo in giornata. L'intenzione di prolungare lo stato d'emergenza, che scade mercoledì ed è in vigore da un anno, era stata espressa già nei giorni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Da quando è stato introdotto, oltre 50 mila persone sono state arrestate e 110 mila persone sono state licenziate o sospese dalle pubbliche amministrazioni in Turchia.