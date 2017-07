(ANSA) - VIBO VALENTIA, 17 LUG - "In Senato siamo 13 su 300 ma abbiamo fatto il diavolo a quattro e la legge sulla cittadinanza regalata non la possono approvare e ne riparleranno in autunno. Se ci riproveranno torneremo a bloccare il Parlamento e spero che tutte le piazze d'Italia ci diano una mano". A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi allo stop da parte del governo all'esame del ddl sullo Ius soli in Senato.