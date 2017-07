Gb: 70 anni di Camilla, ritratto ufficiale firmato Testino

(ANSA) - LONDRA, 17 LUG - Ritratto ufficiale di corte per Camilla Parker Bowles, in occasione del suo 70/mo compleanno. A firmare l'atto d'omaggio nei confronti della consorte dell'erede al trono britannico - ormai riconosciuta nel suo ruolo in seno alla famiglia reale - è stato Mario Testino, fotografo peruviano di fama mondiale scelto da tempo come ritrattista di palazzo dei Windsor, dalla regina in giù, per tutte le date che contano. Testino ha immortalato la festeggiata sorridente, in posa fra l'altro con il principe Carlo. E ne ha poi sottolineato ai media l'intelligenza e il sense of humor. In occasione del compleanno, Camilla - che ha faticato per anni a rompere la barriera di diffidenza dei media e di quella parte di opinione rimasta legata alla memoria della popolarissima lady Diana - é stata nominata anche "prima patrona reale" della Silver Helpline: un'organizzazione di beneficienza che offre aiuto e assistenza, nelle emergenze, agli anziani del Regno Unito.