Parigi: inaugurata area balneabile nel bacino della Villette

(ANSA) - PARIGI, 17 LUG - I parigini potranno finalmente fare il bagno senza doversi spingere fino alle spiagge più vicine in Normandia. Per la 16/a edizione di 'Paris Plage', l'iniziativa che ogni estate trasforma le rive della Senna in una sorta di bagnasciuga metropolitano, il comune ha allestito nel bacino della Villette, il più grande specchio d'acqua di Parigi situato nel 19/o arrondissement, una struttura galleggiante lunga 100 metri composta da tre piscine, insieme a una spiaggia con cabine docce e armadietti. L'impianto è stato inaugurato oggi per la felicità di cittadini e turisti. L'accesso è gratuito, anche se per ragioni di sicurezza non potranno esserci più di 300 persone contemporaneamente. Per la prima volta la sabbia è stata sostituita da un prato. Motivo? Il gruppo Lafarge, storico fornitore della sabbia fina posata lungo la Senna, è sospettato di essere sceso a patti in Siria con i fondamentalisti dell'Isis per la produzione di cemento.