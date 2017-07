Migranti:governatore Tirolo, pronti controlli Brennero

(ANSA) - BRENNERO, 17 LUG - "Anche se il Brennero è un luogo simbolo, l'Austria è pronta ad introdurre controlli se l'Europa non dovesse rispondere". Lo ha detto i governatore tirolese Guenther Platter durante il sopralluogo al Brennero. "Una situazione come quella del 2015 non deve ripetersi. Per questo motivo saranno aumentati i controlli nell'hinterland del passo", ha aggiunto Platter. Sarà aumentato il numero di poliziotti sul versante austriaco del valico. Il ministro Wolfgang Sobotka ha annunciato che la settimana prossima incontrerà a Roma il ministro Marco Minniti.