Incendi: rogo in pineta Castelfusano, fiamme in più punti

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Ancora fiamme alla pineta di Castelfusano a Ostia, quartiere litoraneo di Roma. Dopo l'incendio dello scorso 7 luglio oggi un nuovo rogo è divampato nella pineta e ha richiesto l'intervento degli elicotteri dell'anti-incendio. A causa dell'incendio una enorme colonna di fumo e traffico interdetto su un tratto della Cristoforo Colombo a Roma e della Litoranea. Il fumo è visibile anche da lontano, dalla città come dalla spiaggia di Ostia. Dai primi rilievi sembra che il fuoco si sia propagato in tre punti differenti e dunque, secondo quanto si apprende, non si escluderebbe l'origine dolosa. Le fiamme stanno raggiungendo alcune abitazioni e per questo è stato necessario evacuarle. La sindaca di Roma Virginia Raggi sta arrivando sul luogo dell'incendio a Castelfusano. Lo si apprende dal Campidoglio. Impegnati nelle opere di spegnimento un canadair, tre elicotteri e sei squadre dei vigili del fuoco con autobotti.