Cesenatico: rapinano una banca e fuggono in taxi

Rapina in banca con fuga in taxi. E’ successo in mattinata a Cesenatico, dove due malviventi a viso scoperto e armati di pistola, forse giocattolo, hanno assaltato una filiale della Banca Popolare di Ancona, in via Roma.

I due, portando via un bottino di 10mila euro, sono poi fuggiti a piedi, ma poco distante avevano chiamato un taxi che li ha accompagnati in stazione. Indagano i carabinieri.