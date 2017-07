Poliziotto aggredito, Sala: 'Controlli unica soluzione'

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - "Non abbiamo soluzioni se non il controllo quotidiano. Le forze dell'ordine stanno facendo la loro parte, anche rischiando, ma ci sono. Dobbiamo andare avanti su questo punto di vista". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato a margine del Consiglio comunale l'aggressione ai danni di un poliziotto avvenuta nei pressi della Stazione Centrale. "È chiaro che è una responsabilità del Comune ma anche molto della Questura - ha aggiunto -. Ma il problema sta a monte perché questa persona, con un decreto di espulsione, era ancora in giro e gravitava su Milano. Il tema è complesso e ne parlerò con prefetto e questore, ma non ci sono altre soluzioni che quella di continuare a cercare di gestire un punto cruciale per Milano".