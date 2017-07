Usa: OJ Simpson spera in libertà, dopo 8 anni carcere Nevada

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Dopo oltre otto anni passati in prigione in Nevada in seguito ad una condanna per rapina a mano armata, OJ Simpson potrebbe tornare in liberta'. Spera infatti nella liberta' condizionata l'ex star del football americano che ha 70 anni, diventato noto in tutto il mondo con il processo del 1995 in cui era accusato dell'omicidio dell'ex moglie Nicole Brown Simpson e dell'amico Ronald Goldman, accuse dalle quali fu poi scagionato. Il prossimo giovedi' OJ Simpson comparira' in videoconferenza dal Lovelock Correctional Center per sottoporsi alle domande di coloro che valuteranno se concedergli la liberta' condizionata o meno dopo anni di reclusione in cui gli viene riconosciuta la buona condotta.