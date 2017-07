(ANSA) - ROMA, 17 LUG - C'è anche lui tra i parlamentari citati dai 5 Stelle come percettori di vitalizi: è Luca Boneschi, avvocato e a lungo militante nel Partito Radicale, deceduto però ad ottobre del 2016. Nelle cronache parlamentari è noto per essere il deputato rimasto in carica per meno tempo: eletto il 12 maggio 1982 in sostituzione del dimissionario Marcello Crivellini aveva presentato le proprie dimissioni dall'incarico, accettate dall'Aula, il giorno successivo.