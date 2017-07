(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "E' una situazione gravissima, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause. C'è la necessità che sia presa in carico da tutti, il Municipio non può essere lasciato solo. Serve l'aiuto della Regione e del Governo. Roma non può essere lasciata sola di fronte a questo disastro ambientale". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivata a Ostia, nella pineta di Castelfusano luogo dell'incendio.