(ANSA) - ROMA, 17 LUG -"Questa mattina siamo stati alla Ragioneria dello Stato per chiedere dove sia finita la nota per verificare gli effetti economici della legge che ricalcola i vitalizi applicando il metodo contributivo invece di quello retributivo. Abbiamo scoperto che, guarda caso, a non aver fornito i dati necessari alla sua redazione sono stati proprio Camera e Senato!". Così il M5s in un video che il vicepresidente M5s della Camera, Luigi Di Maio posta su Fb dopo l'incontro in Ragioneria dello Stato sui vitalizi. "Ancora una volta e come sempre la casta tende a una naturalistica autoprotezione, vogliono rimanere una specie protetta. Chiediamo quindi un incontro ai presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, per capire a che gioco stiamo giocando e quanto ancora i cittadini devono essere presi per il naso" affermano i 5 Stelle.