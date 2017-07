Ius soli: Speranza, basta inseguire la destra

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - "Il rinvio della legge sullo ius soli è un errore politico, un tentativo di inseguire la destra su un terreno sbagliato". Così Roberto Speranza, leader nazionale di Mdp-Articolo 1, oggi pomeriggio a Pescara, a margine di un dibattito organizzato dai vertici locali del movimento. "Io voglio dire a Gentiloni in particolare, che a furia di fare la rincorsa alla destra finiranno solo per tirargli la volata - prosegue Speranza -. Se fai a gara con Salvini a chi ha la ruspa più grande, stai pur tranquillo che alla fine vince Salvini, non certo il centrosinistra. È un errore grave al quale bisogna rimediare - aggiunge l'esponente di Mdp - anche perché parliamo di una legge che serve e che dunque è da approvare al più presto".