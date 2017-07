Polonia: William e Kate in visita a Varsavia e Danzica

(ANSA) - VARSAVIA, 17 LUG - Prima di giungere in Germania il principe britannico William, accompagnato dalla moglie Kate e i due bambini, sono da oggi, per la prima volta, in visita in Polonia, ospiti del presidente Andrzej Duda e di sua moglie Agata. "Si tratta di una visita nel segno del rispetto e dell'amicizia", ha detto il capo di gabinetto di Duda nel presentare l'incontro. Nel programma di due giorni sono previste le visite a Varsavia (nel museo della insurrezione del 1944) e domani a Danzica (nel Centro europeo della solidarietà), dove è possibile l'incontro con il premio Nobel per la pace Lech Walesa. William visiterà anche l'ex lager nazista Stutthof, vicino a Danzica. Gli abitanti della capitale hanno accolto la coppia con grande simpatia.