Musica: Arcade Fire presentano 'Everything Now'

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - "La musica pop può essere grandiosa". Con questo spirito gli Arcade Fire si presentano al pubblico italiano con il nuovo progetto 'Everything Now', album in uscita il 28 luglio che vede la band canadese, nota per i suoi inni rock epici, abbracciare un'identità melodica spiccata. "Per anni abbiamo provato a scrivere una canzone alla ABBA, e finalmente ci siamo riusciti!", dice Richard Reed Parry, parlando con l'ANSA poche ore prima del concerto all'Ippodromo del Galoppo di Milano al quale sono attese stasera migliaia di persone. Il tour mondiale degli Arcade Fire ha dato un assaggio del nuovo suono, canzoni come la title-track 'Everything Now', la ballata elettronica 'Creature Comfort' e poi 'Signs of Life' e la recente 'Electric Blue', brani in cui confluiscono pulsioni synth-pop e new wave già evidenti nel precedente LP 'Reflektor'. Dopo Milano gli Arcade Fire si esibiranno a Firenze, dove sono attesi domani alla Visarno Arena del Parco delle Cascine.