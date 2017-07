Incidenti lavoro:ritorno di fiamma in cantiere, un ferito

LUCCA, 17 LUG - Un operaio della azienda del gas Gesam è rimasto ustionato su gran parte del corpo a causa di un ritorno di fiamma, mentre stava lavorando al cantiere per la sostituzione delle tubazioni del gas nel quartiere San Concordio di Lucca. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello dall'elisoccorso Pegaso, atterrato sugli spalti delle mura, davanti allo stadio. Ferito più lievemente anche un suo collega. L'incidente si è verificato al cantiere attualmente aperto tra via Urbiciani e via Consani, a San Concordio. L'uomo era al lavoro con altri colleghi su una tubazione quando è stato investito da una fiammata. Il calore ha deformato, fondendola, anche la transenna in plastica che delimita il luogo di lavoro. Subito è scattato l'allarme e l'operaio è stato trasportato in ambulanza per il rendez vous con Pegaso. Il secondo operaio è stato trasferito all'ospedale di Lucca.A San Concordio, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale della Medicina del Lavoro della Asl Toscana Nord Ovest, per ricostruire esattamente quanto accaduto. I carabinieri hanno anche regolato il traffico su via Consani, dove si sono formate lunghe code.(ANSA).