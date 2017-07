Turchia: convalidato arresto direttrice Amnesty

(ANSA) - ISTANBUL, 18 LUG - Un tribunale di Istanbul ha convalidato l'arresto di 6 dei 10 attivisti per i diritti umani fermati quasi due settimane fa durante un seminario sulla sicurezza informatica, tra cui la direttrice di Amnesty International in Turchia, Idil Eser. I magistrati li hanno accusati di aver "commesso reati nel nome di un'organizzazione terroristica senza esserne membri". Restano in carcere anche 2 formatori stranieri, un tedesco e uno svedese. I 4 attivisti rilasciati avranno l'obbligo di firma e un divieto di espatrio. Amnesty ha definito la decisione come "un colpo tremendo per i diritti in Turchia".