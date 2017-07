Incendi: in Montenegro resta critica situazione sulla costa

(ANSAmed) - BELGRADO, 18 LUG - In Montenegro resta critica la situazione per gli incendi boschivi lungo la costa adriatica affollata di turisti. Come riferiscono i media locali, nonostante l'opera incessante di spegnimento da parte di vigili del fuoco e soccorritori, diversi focolai restano attivi, e dopo l'evacuazione di un centinaio di turisti disposta ieri non sono esclusi altri sgomberi oggi, soprattutto nell'area di Tivat e delle Bocche di Cattaro dove si segnalano ancora diversi roghi. Le autorita' di Podgorica hanno lanciato appelli a Ue e Nato per l'invio di aiuti, in particolare aerei antincendio.