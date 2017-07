Incendi: Toscana, fuoco avanza da Montale verso Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 18 LUG - Le operazioni di spegnimento del vasto incendio che domenica scorsa ha attaccato le colline sopra Montale (Pistoia) sono proseguite per tutta la notte. Il fronte del fuoco si sta dirigendo ancora verso Pistoia: al momento si trova esattamente sulle colline sopra Santomato. Per adesso non sono segnalati danni a strutture. Resta valido l'invito dell'Asl e dei comuni di Pistoia e Montale a tenere le finestre chiuse. Sul posto stanno operando i pompieri, personale dell'anticendio boschivo della Regione, squadre del volontariato e dell'Unione dei comuni dell'Appennino Pistoiese e della Val Bisenzio, oltre a un Canadair e due elicotteri. Intanto, sempre in provincia di Pistoia, dalla notte scorsa, è attivo un nuovo rogo in località Uzzano, nel comune di Montecatini Terme. Nelle altre province della Toscana, pompieri ancora impegnati a Piancastagnaio (Siena) mentre sono al lavoro per la bonifica a Saline di Volterra (Pisa). Presidi sono invece presenti a Marina di Grosseto e Fiumana, in provincia di Grosseto.