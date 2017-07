Ucciso a Terni, forse per motivi passionali

(ANSA) - TERNI, 18 LUG - Potrebbero esserci motivi passionali alla base dell'omicidio compiuto questa mattina in via Galvani, a Terni, del quale è rimasto vittima un muratore albanese di 49 anni, colpito con diversi colpi di pistola all'addome. È quanto ipotizzano i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale che, in base a quanto si apprende, starebbero concentrando gli accertamenti su un connazionale dell'uomo. Con lui - stando alle testimonianze raccolte dai militari tra i residenti della zona - la vittima avrebbe avuto una lite in strada, dopo essere uscito dalla sua abitazione, nella stessa via, per recarsi al lavoro. Dopo gli spari il quarantanovenne si è accasciato a terra a diversi metri di distanza dalla sua auto. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118 e l'uomo è morto poco dopo il trasporto in ospedale. La pistola che sarebbe stata usata per l'omicidio è stata poi recuperata dai carabinieri in un bidone dell'immondizia. E' ora al vaglio degli investigatori. Sul posto si sono recati anche il questore di Terni Antonio Messineo e il magistrato di turno, il sostituto procuratore Raffaele Pesiri. (ANSA).