Dj Fabo: Procura chiede rinvio a giudizio per Cappato

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco Cappato, l'esponente dei Radicali accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato DJ Fabo in una clinica in Svizzera dove, lo scorso febbraio, ha praticato il suicidio assistito. La richiesta di processo è stata avanzata dai pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini dopo che il gip Luigi Gargiulo ha respinto la loro istanza di archiviazione dell'indagine e ha disposto l'imputazione coatta sostenendo che Cappato, che potrebbe essere giudicato da una Corte d'Assise, ha "rafforzato il proposito suicidiario" di Fabiano Antoniani, tetraplegico e cieco da anni per via di un incidente stradale. Ora la parola passa al gup.(ANSA).