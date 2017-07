Parigi: un marchio 'sicurezza' per rassicurare i turisti

(ANSA) - PARIGI, 18 LUG - "Qui la sicurezza è garantita". Mentre le frequentazioni turistiche riprendono colore dopo la crisi post-attentati,la polizia parigina annuncia la firma di un'intesa con siti turistici, alberghi, negozi, musei per rassicurare i visitatori e rilanciare l'attrattività della capitale. "Il turismo è un vettore essenziale del nostro Paese e Parigi svolge in questo senso un ruolo motore", ha detto Michel Delpuech, il prefetto di Parigi durante la firma della convenzione che punta a condividere gli sforzi di sicurezza tra tutti gli operatori de turismo. Per ottenere l'etichetta 'securi-site' commercianti, albergatori, gestori di musei o siti di interesse turistico dovranno valutare i loro rispettivi dispositivi di sicurezza ed adeguarsi in caso di bisogno, tra l'altro, con agenti specializzati, telecamere, barriere antisfondamento. Anche se in molti storcono il naso per il costo elevato di questi dispositivi. A Parigi le visite dei turisti sono crollate dopo gli attentati del 2015