George fa i capricci a Varsavia, ora è 'sua timidezza reale'

(ANSA) - LONDRA, 18 LUG - Smorfie assai poco regali, capricci, rimproveri da papà William sotto l'occhio dei teleobiettivi: brutta figura a Varsavia, in apertura della visita dei duchi di Cambridge in Polonia e Germania, per il principino George, terzo in linea di successione al trono britannico, ma per ora recalcitrante al protocollo. Il siparietto non è passato ovviamente inosservato sulla stampa del Regno, sulle cui prime pagine i malumori di George, nel momento clou dell'accoglienza ufficiale vengono immortalati in particolare da un'immagine. Quella nella quale il piccolo Windsor, 4 anni, camicia a scacchi, pantaloncini corti e scarpe di vernice nera, viene sorpreso a fare ritroso le boccucce mentre William, piegato verso di lui, lo richiama a comportarsi bene. I tabloid non esitano a ribattezzarlo 'Sua Timidezza Reale' e a rigirare il coltello nella ferita mettendo in evidenza l'atteggiamento ben altrimenti 'disinvolto' della piccola Charlotte: tranquilla nel suo vestitino rosso e bianco, in braccio a mamma Kate.