Vitalizi: Boldrini, va bene per me contributivo per passato

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "I vitalizi non esistono più. Ora il sistema è contributivo. La questione è solo per il passato. Personalmente non ho nulla in contrario a ricalcolare i vecchi vitalizi, ma come presidente della Camera non posso ignorare profili costituzionali non banali che ci sono sui diritti acquisiti, con sentenze della Consulta in proposito. Si decida come si pensa più opportuno e giusto, ma dal punto di vista istituzionale io devo illustrare le problematiche". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini alla cerimonia del Ventaglio.